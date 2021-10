Zakończono poszukiwania Bogumiła z Grudziądza. Sprawą zajęła się prokuratura KAK

53-latek z Grudziądza w nocy przyjechał do Jabłonowa Pomorskiego, po czym oddalił się w nieznanym kierunku

We wtorek, 5 października zakończono poszukiwania 53-letniego Bogumiła z Grudziądza, który w poniedziałek, 4 października ok. g. 1.50 przyjechał do Jabłonowa Pomorskiego w powiecie brodnickim, gdzie zostawił swój pojazd i oddalił się w nieznanym kierunku. Jego ciało znaleziono we wtorek ok. g. 14 w Jabłonowie-Zamku.