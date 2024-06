Zakończył się cykl zawodów Monika Pyrek Tour. „Jestem pod wrażeniem postępów młodych zawodników”

W sumie w tegorocznej edycji odbyło się pięć zawodów – w Szczecinie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu i Bydgoszczy. Każdorazowo imprezie towarzyszyła strefa aktywności dla młodszych dzieci, które miały okazję po raz pierwszy w życiu spróbować skoku o tyczce.

W Bydgoszczy najlepsi byli: Letycja Sokół i Tymoteusz Woś (do lat 10), Marianna Grześkowiak i Danil Kaliniczenko (do lat 12), Patrycja Pierzyńska i Leon Netzel (do lat 14), Lena Ladwich i Maksymilian Kania (do lat 16), Laura Tyszko i Piotr Wołoszyn (do lat 18) oraz Zofia Gaborska i Bartosz Marciniewicz w kategorii open. W klasyfikacji generalnej zwyciężyli: Letycja Sokół i Tymoteusz Woś (do lat 10), Marianna Grześkowiak i Danil Kaliniczenko (do lat 12), Patrycja Pierzyńska (do lat 14), Olimpia Słabek i Maksymilian Kania (do lat 16), Laura Tyszko i Piotr Wołoszyn (do lat 18) oraz Zofia Gaborska i Paweł Pośpiech w kategorii open. W tracie zawodów w Bydgoszczy najmłodszym zawodnikom nieco przeszkadzał lekki deszcz, ale mimo tego sporo z nich pobiło swoje rekordy życiowe.