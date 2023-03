Zakopiańskie skocznie czekają na zawodników! To będzie wielka letnia atrakcja dla polskich kibiców!

Rywalizacja na Średniej Krokwi rozpocznie się 27 czerwca konkursem indywidualnym kobiet. Dzień później na tym samym obiekcie o medale powalczą panowie. 30 czerwca na Wielkiej Krokwi wystartują kobiety, a 1 lipca mężczyźni. Dodatkowo na czwartek 29 czerwca wyznaczono zawody mikstów na Średniej Krokwi. – To będzie duże wydarzenie i spora nowość dla skoczków. Mam nadzieję, że kibice licznie będą dopingować naszych zawodników i zapamiętamy te zawody na długo – dodaje Adam Małysz, przed laty wyśmienity polski skoczek, a dziś prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Małysz nie ukrywa, że infrastruktura Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem dla skoczków jest idealna i nie chodzi tylko o bardzo dobre skocznie. – Na przestrzeni ostatnich lat zakopiański COS bardzo się zmienił i nie tylko myślę o infrastrukturze, ale i o podejściu. Cokolwiek potrzebujemy to od razu dostajemy wielkie wsparcie. Zakopane i COS Zakopane to nasz naturalny dom. Mamy tu wszystko czego nam potrzeba. Doskonałe obiekty treningowe i ośrodek z dobrymi warunkami do treningu. Zagraniczne reprezentacje zazdroszczą nam takich warunków. Dobrze wyposażona siłownia, odnowa biologiczna, duży teren, który powoduje, że w tłocznym i turystycznym kurorcie mamy ciszę i spokój. To bardzo ważne aspekty dla naszych zawodników – mówi były doskonały polski skoczek.