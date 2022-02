Zakręcają kaloryfery, gaszą światła. Samorządy szukają oszczędności w szkołach

Toruńskie szkoły otrzymały pismo z wytycznymi dotyczącymi gospodarki energetycznej. Władze miasta oczekują od dyrektorów zmniejszenie zużycia energii o 5 procent rok do roku. Dyrektorzy głowią się jak zrealizować te wytyczne. W niektórych do składu elektrośmieci trafiły stare lampy sodowe, które rozświetlały dotąd sale gimnastyczne. Okazało się, że oświetlenie LED-owe obniża koszty czterokrotnie, ale również jest znacznie bardziej efektywne. W innych szkołach dyrektorzy proszą o rozsądne korzystanie z czajników elektrycznych i kuchenek

Wyłączamy listwy zasilające

Joanna Gawrońska, wicedyrektor 10 Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu jest zadowolona, bo po całościowej termomodernizacji i wymianie dotychczasowego oświetlenia liczniki w jej szkole kręcą się znacznie wolniej: - Dziś możemy regulować natężenie oświetlenia w czterostopniowej skali, są też czujniki włączające światło automatycznie. Do tego nowe oświetlenie to LED-y, a więc oszczędność jest znaczna. Wprowadziliśmy też zwyczaj, że po zakończeniu zajęć wyłączane są listwy z urządzeniami elektrycznymi . Pilnujemy również, aby oświetlenie na sali gimnastycznej było włączone tylko w trakcie zajęć.

W Toruniu pilnują kaloryferów

- Nie mogę powiedzieć, że prowadzimy jakąś specjalną akcję, bo od dawna jesteśmy przyzwyczajeni do oszczędności – mówi Dorota Szulc, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 na toruńskiej Starówce. - Mamy mierniki, więc pilnujemy, żeby skręcać kaloryfer. Ograniczamy temperaturę w piątek aż do poniedziałku i nauczyciele wiedzą, że muszą na to uważać. Tu trzeba jednak rozsądku, bo wychładzanie może być droższe – kiedy mieliśmy czas zdalnego nauczania i w klasach nic się nie działo, ogrzewanie wszędzie było skręcone i o dziwo różnica w rachunkach nie była wielka. Światło włączamy tylko, kiedy jest taka potrzeba.