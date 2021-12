Zmarłego do worka wkładamy w T-shircie i pampersie. Jestem ostatnią osobą, która widzi jego twarz

Miłe uczucie, gdy społeczeństwo wam klaskało?

Trochę późno się o tym klaskaniu dowiedziałam, bo to był czas, w którym zajmowała mnie głównie praca, własne zmęczenie i strach [śmiech]. Był jednak taki moment, kiedy rzeczywiście odczuwaliśmy wsparcie. Fala w listopadzie i grudniu ubiegłego roku była rzeczywiście koszmarna. Na początku naprawdę wszyscy byli przestraszeni, bo nic o tej chorobie nie wiedzieliśmy. Nie wiadomo było jak ją leczyć. My, pielęgniarki jesteśmy w o tyle bezpieczniejszej pozycji, że gdy nie wiemy co robić, czekamy na dyspozycje lekarza. Tyle, że tym razem oni sami niewiele mieli do powiedzenia. Do tego w pierwszej fazie brakowało wszystkiego – tlenu, sprzętu. Trzeba jednak przyznać, że wraz z otwieraniem kolejnych oddziałów covidowych, szpital szybko sobie poradził i wyposażono nas w pełni. Lepszą sytuację miały te oddziały, które dysponowały tlenem „w ścianie”, bo z wymiana butli bywały problemy.