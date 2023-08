Zamek Krzyżacki w Radzyniu Chełmińskim ze Złotą Pinezką Map Google 2023

Na liście laureatów Złotej Pinezki 2023 znalazły się:

Zachęta do zwiedzenia zamków i pałaców na trasie wakacyjnych wycieczek jest oczywista, bowiem – jak przekonuje POT - na przestrzeni dziejów wpisały się one w krajobraz naszego kraju. Stanowią ważne dziedzictwo kulturowe, a wiele z nich to skarby kultury i perły architektury, z bogatym wyposażeniem i zbiorami sztuki. Polskie zamki i pałace to cenne zabytki pełniące nie tylko funkcje muzealne i kulturalne, ale także hotelarskie, restauracyjne, konferencyjne, wypoczynkowo-zdrowotne (spa i wellness), rekreacyjne i rozrywkowe. Wraz z zachowanymi przypałacowymi parkami i ogrodami stanowią ważną grupę atrakcji turystycznych rozmieszczonych w prawie wszystkich zakątkach Polski. Dlatego z pewnością każdy znajdzie obiekt, który będzie w sferze jego zainteresowań.