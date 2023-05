Zapchany zlew? Wrzuć to do odpływu. Dzięki temu trikowi szybko i łatwo udrożnisz zapchany odpływ [30.05.2023 r.]

Jak odetkać zlew?

Woda w zlewie, wannie lub brodziku prysznica spływa coraz wolniej, z rur śmierdzi. To niemiłe zdarzenie może mieć miejsce w łazience lub w kuchni. Znasz to? W takiej sytuacji ludzie często wzywają hydraulika, a za usługę płacą niemałe pieniądze. Albo kupują tony środków drogeryjnych, a one też nie są tanie, i często są szkodliwe dla środowiska.

By uniknąć takich przykrych sytuacji, warto na bieżąco dbać, by rury przy zlewie, wannie czy prysznicu były drożne i czyste. To się opłaci. Ale jeśli już masz zapchany zlew, możesz sam szybko i skutecznie odetkać odpływ dzięki tym prostym trikom.

Tego nie wrzucaj do odpływu, nie spłukuj w zlewie: