Zapisy na VII Forum Seniora cały czas trwają, ale wolnych miejsc jest coraz mniej

Namawiają do tego również Iwona i Gerard, z którymi niedawno rozmawialiśmy.

- Żeby chciało się chcieć - to nasze moto. Zawsze je powtarzamy na wszystkich spotkaniach z seniorami – mówi pani Iwona. - Nie wolno się zamykać w czterech ścianach. Trzeba korzystać z możliwości, które się pojawiają na naszej drodze. Być w kontakcie z innymi ludźmi, uczestniczyć w spotkaniach seniorów, zapisywać się na Uniwersytet Trzeciego Wieku lub robić cokolwiek innego. Po prostu być aktywnym. Bo tylko taka postawa niesie za sobą możliwość poznania nowych ludzi i miejsc lub ciekawych sposobów na spędzanie czasu. A może nawet dać szansę na znalezienie przyjaźni i miłości. Z takim przesłaniem przyjedziemy do Torunia. Na pewno również opowiemy o sobie. Jak to wszystko u nas wyglądało. To jak dziś żyjemy zawdzięczamy też po trosze innym. Zarówno w moim, jak i Gerarda, przypadku to ludzie z naszych kręgów namówili nas do udziału w programie „Sanatorium miłości”, bo byliśmy aktywni i chcieliśmy być nimi nadal. W czasie naszych wielu spotkań z seniorami, mówimy też o tym, jak dbać o zdrowie i dobre samopoczucie, nakłaniamy do aktywności fizycznej. Dużo porad i przemyśleń można również znaleźć na naszych stronach i kanałach w internecie.

28 września w auli UMK

Przypomnijmy więc, że organizowane przez Express Bydgoski, Gazetę Pomorską i Nowości Forum Seniora jest dla Was - drodzy Czytelnicy - całkowicie darmowe. Informujemy również, iż z przygotowanych dla Was 600 miejsc pozostało tylko jeszcze około 200. Aby zdobyć jedno z nich wystarczy się najpierw zapisać, a potem potwierdzić swoje uczestnictwo w wydarzeniu, które odbędzie się się w czwartek 28 września w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy ulicy Gagarina w Toruniu. Startujemy o godzinie 9, natomiast do budynku będzie można wchodzić już od godziny 8.

Do udziału w toruńskim Forum Seniora można się zgłosić nawet dziś. Wystarczy zadzwonić na numer 512 213 596. Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 14.

Od tego roku istnieje również możliwość zgłoszenie swojego uczestnictwa w Forum za pomocą specjalnego formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej:

Warto w nim uczestniczyć, ponieważ to wydarzenie, które już od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych Czytelników. Bez wątpienia jest to największe i najbardziej interesujące spotkanie starszych mieszkańców regionu. A pod koniec września odbędzie się już VII edycja tej imprezy.

Nie tylko Iwona i Gerard

Niewątpliwą atrakcją Forum będzie nie tylko możliwość spotkania z Iwona i Gerardem, którzy spróbują zarazić uczestników swoją energią. Ważnym elementem forum są również prelekcje na tematy dotyczące seniorów. Między innymi mówić będziemy o tym, jak dbać o zdrowie i swoje bezpieczeństwo, jak poprawić jakość swojego życia. Może zaplanowane spotkania pomogą też w znalezieniu intrygującego hobby, które stanie się pasją na całe życie.

Gwarantujemy również, że nawet w czasie przerw pomiędzy spotkaniami nikt nie będzie się nudził. W kubkiem aromatycznej kawy w ręku będzie można też odwiedzać stoiska naszych partnerów.

Forum zakończy się natomiast około godziny 16 wspólnym obiadem.

Do zobaczenia w auli UMK.

