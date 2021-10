Zapisywał w zeszycie, ile wydaje na benzynę, by dojechać do pracy. Policzył i... wziął "L-4"

- Istnieje bezpośrednia korelacja między "chęcią" pracownika do pobierania "L4", a kosztem, jaki musi ponieść, by dostać się codziennie do pracy - komentuje Michał Zając. - Z naszego wieloletniego doświadczenia oraz obserwacji wynika, że pracownicy produkcyjni zazwyczaj dojeżdżają do zakładów pracy w kilkuosobowych grupach, tak by było bardziej ekonomicznie. Jeżeli z grupy pięciu czy sześciu podróżujących rozchoruje się jedna lub dwie osoby, to bardzo często na "L4" przechodzą też pozostali, ponieważ nie opłaca im się dojeżdżać w pojedynkę. Tak było, gdy ceny gazu oscylowały na stacjach benzynowych w okolicach 2 złotych 20 groszy i nie inaczej jest obecnie. Regularne wzrosty cen gazu, ropy i paliwa na pewno wpłyną na wzrost tzw. absencji chorobowej kalkulowanej. Praca w wielu przypadkach nie będzie się opłacała, ponieważ pieniądze, które zatrudniony mógłby wypracować lub utracić względem chorobowego, wydałby na paliwo.