Zapłacisz mniej za prąd w 2023 roku, albo przeżyjesz szok widząc kwotę na rachunku! Mamy wniosek, który trzeba szybko złożyć

Czas na wnioski o zamrożenie cen prądu tylko do 30 czerwca!

- Jestem wdową, mieszkam sama na wsi. Mam wiele urządzeń na prąd, jak to na wsi, np. bojler do podgrzewania wody, która w mieście jest zapewne elementem czynszu, a u mnie, niestety, faktury za energię - dodaje mieszkanka naszego regionu.

Wygląda więc na to, że skoro pani Ilona płaci za prąd 280 zł raz na dwa miesiące, wychodzi jej 140 zł miesięcznie, co daje szansę na niższe rachunki za prąd.

Natomiast w przypadku zamrożenia cen prądu do limitów 2,6 MWh i 3 MWh rocznie, niezbędne będzie przekazanie oświadczeń o spełnieniu warunków do wyższych poziomów.

Jak złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu?

Wniosek o zamrożenie cen prądu w 2023 trzeba złożyć - bezwzględnie do 30 czerwca 2023 roku! - w spółce energetycznej, w której gospodarstwo się rozlicza. Później nie będzie to już możliwe.

Tutaj są wnioski:

Zgodnie z ustawą, oświadczenia nie można złożyć w formie skanu ani zdjęcia.

Dodatki elektryczne: 1000 - 1500 zł na pompy ciepła

Z kolei gospodarstwa domowe, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła, będą mogły liczyć na specjalny dodatek elektryczny w wysokości nawet do 1500 zł. Wysokość dodatku to 1000 zł, zaś w przypadku rocznego zużycia energii ponad 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł.