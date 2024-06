Zapraszamy na czerwcowe Kino Kobiet w bydgoskim Heliosie i "Jutro będzie nasze". Już w środę, 5 czerwca

W nadchodzącą środę, 5 czerwca 2024, o godz. 18:00 odbędzie się kolejny pokaz Kina Kobiet w kinie Helios. Warto pokazać się już o godz. 17:15, bo atrakcji czeka cała seria. Tym razem będzie można obejrzeć komediodramat made in Italy, "Jutro będzie nasze”. To opowieść o sile i solidarności kobiet oraz o burzliwych relacjach matek z córkami. Na czerwcowym Kinie Kobiet dobrze jest zaprezentować się w ubraniach w kolorze włoskiej flagi - zielonym, białym i czerwonym. To tak w odniesieniu do wspomnianego hit-seansu.

Będą ponadto nagrody. Każda z przybyłych pań otrzyma podwójną wejściówkę do Fit&Sport Studio w Bydgoszczy. W puli nagród znajdą się także voucher na loże VIP z wódką i napojem od Ava 3.0, voucher na indywidualną lekcję makijażu własnego od studia Warsztatownia, bony podarunkowe od Body Evolution Bydgoszcz, voucher na kobiecą/rodzinną sesję fotograficzną od studia Aurelia Ratajczak fotografia, zestawy kosmetyczne Yves Rocher, te z Perfumerii Douglas oraz ufundowane przez markę Biotaniqe. Będą również zestawy prezentowe od Primabiotic.