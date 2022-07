Zapraszamy na III Międzynarodowy Wyścig Kolarski Kobiet "Śladami Królewny Anny Wazówny" w powiecie golubsko-dobrzyńskim

W związku z wyścigiem kolarskim wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na drogach na terenie Golubia-Dobrzynia i okolic.

- Jednocześnie informujemy, że w związku z rozgrywanym III etapem wyścigu, w niedzielę 31 lipca w godzinach od. 9.30 do 14.00 na trasie Golub-Dobrzyń start ul. PTTK Golub-Dobrzyń - ul. Dworcowa - Lisewo - Nowa Wieś - Zawada - Mokry Las - nawrót - Mokry Las - Zawada - Nowa Wieś - Lisewo - Golub-Dobrzyń ul. Dworcowa - Golub-Dobrzyń ul PTTK - meta Zamek Golubski RUCH BĘDZIE CAŁKOWICIE ZAMKNIĘTY i wyznaczone zostaną objazdy zgodnie z czasową organizacją ruchu. Apelujemy, zarówno do zmotoryzowanych, jak i pieszych uczestników ruchu drogowego o ostrożność, wyrozumiałość i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy i służb porządkowych. Dziękujemy za wyrozumiałość i zapraszamy do kibicowania! - informuje Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia.