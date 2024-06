Zarobki w Kujawsko-Pomorskiem. Ile wynosiły kilkanaście lat temu, a ile teraz? Jesteście zdziwieni różnicą?

Luty 2012 roku był ostatnim miesiącem, kiedy przeciętne zarobki w naszym regionie były niższe niż 3000 złotych brutto (akurat wówczas kształtowały się na poziomie 2999 zł). W marcu 2012 roku nasze wypłaty przekroczyły 3000 zł i praktycznie z miesiąca na miesiąc rosły.

Z zestawienia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych w Bydgoszczy wynika, że w kwietniu bieżącego roku (to najnowsze dostępne dane) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w naszym regionie w przybliżeniu 7091 zł. Dla porównania: w kwietniu 2011 roku było to średnio 2988 zł brutto. To oznacza wzrost zarobków w ciągu minionych 13 lat o ponad 137 procent, a w ciągu 10 lat – o więcej niż 113 proc. Tegoroczny kwiecień był drugim miesiącem, po marcu, kiedy zarobki pracowników, zatrudnionych w firmach na naszym obszarze, przekraczają 7000 zł brutto.