Firma szuka ludzi do pracy, oferuje pensję w wysokości 300 tys. zł na rękę. Ktoś chętny?

Przedsiębiorstwo z branży ogrzewanie działa w dużych miastach na terenie całego kraju. Akurat za pośrednictwem ogłoszenia poszukuje ludzi do pracy w Bydgoszczy. Nie proponuje etatów, lecz współpracę (w tym kontrakt B2B), ale obiecuje duże pieniądze. Nowy człowiek może zarobić nawet 300 tys. zł na rękę miesięcznie. Za tyle to w Bydgoszczy można sprawić sobie dwupokojowe mieszkanie.

Praca od zaraz

Pensja w wysokości 300 tys. zł jest w zasięgu ręki menadżera, o ile pokieruje on zespołem handlowym tak, że ten osiągnie megawysokie wyniki sprzedaży. To musi być urodzony przywódca, no i urodzony sprzedawca, do tego zmotoryzowany. Nie trzeba jechać na rozmowę kwalifikacyjną - rekrutacja odbywa się zdalnie. Długo czekać na wynik rozmowy i podjęcie zatrudnienia tak samo nie trzeba, ponieważ to praca od zaraz.

Pracodawca, jak sam wskazuje w anonsie, oferuje najwyższą pensję w branży. Kontakt z tymże pracodawcą jest jednak utrudniony. Działa infolinia, ale przede wszystkim dla klientów. Kto zamierza dodzwonić się chociażby do konsultanta w innej sprawie, niż produkty i obsługa okołosprzedażowa, ten może mieć kłopot. Przedstawiciele przedsiębiorstwa nie odpisali nam wczoraj w wyznaczonym czasie także na maila, w którym zapytaliśmy, jakie pracownik musi spełnić wymagania, aby zarobić miesięcznie wspomniane 300 tys. zł.