Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy. Czy trzeba złożyć teraz wniosek?

Jak przedsiębiorca może wnioskować o zasiłek chorobowy?

Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników i nie jest płatnikiem zasiłków (zgłasza do ubezpieczenia chorobowego do 20 osób), powinien również pamiętać, aby przekazać do ZUS druk Z-3 w sytuacji gdy jego pracownik idzie na chorobowe. Jeśli zatrudnia zleceniobiorcę, to składa druk Z-3a. Taki dokument jest traktowany na równi z wnioskiem o zasiłek. Przedsiębiorca formularz Z-3 albo Z-3a powinien przekazać do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od wystawienia e-ZLA. Dokument ten jest niezbędny do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS.