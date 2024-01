Zasiłek pogrzebowy 2024 wkrótce wzrośnie? Możliwa bardzo wysoka podwyżka świadczenia

- To jest tak naprawdę sam początek długiej drogi, która skończy się przyjęciem ustawy przez Radę Ministrów, a potem trafi do Sejmu, Senatu, do pana prezydenta. My w tej chwili mamy opracowany wniosek, czyli założenia, ocenę skutków regulacji, a także wstępny zarys projektu - powiedział Gajewski.