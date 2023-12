Zaskakujące dane z parafii w Kujawsko-Pomorskiem - co czwarty wierny idzie do kościoła

Po raz kolejny Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował raport o stanie Kościoła w Polsce. Dane z diecezji funkcjonujących w Kujawsko-Pomorskiem mogą przyprawić socjologów o zawrót głowy.

Najnowsze badania Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego dotyczą roku 2021 roku. W całej Polsce istniało wówczas 10 352 parafii katolickich (w tym 672 parafie zakonne). Największa liczba parafii znajdowała się na terenie diecezji: tarnowskiej (453, 17 zakonnych),

krakowskiej (448, 56 zakonnych),

poznańskiej (415, 21 zakonnych).

Peplińska dwa razy większa niż bydgoska

Najmniejszymi pod względem liczby parafii diecezjami są: Ordynariat Polowy Wojska Polskiego,

diecezja drohiczyńska,

diecezja białostocka,

diecezja bydgoska,

diecezja ełcka. W diecezji bydgoskiej istnieje obecnie 151 parafii, w tym 143 diecezjalne i 8 zakonnych. W toruńskiej – 196 (z tego aż 26 zakonnych), jeszcze więcej we włocławskiej – 228 parafii, w tym wspólnot zakonnych 12. Największą liczbą parafii spośród tych działających na terenie naszego województwa, legitymują się archidiecezje pelplińska (290) i gnieźnieńska (269).

Bydgoszcz bez alumnów

Największą liczbą księży dysponuje obszerna diecezja pelplińska (578), wielu księży ma do dyspozycji również Włocławek (488), za to w diecezji bydgoskiej pracuje zaledwie 317 księży. Pod tym względem rekordy w Polsce bije diecezja tarnowska z 1512 duchownymi.

Co ciekawe, jeśli przeliczyć liczbę alumnów na liczbę księży w diecezji, to proporcja w diecezji bydgoskiej (1,7) była najniższa w kraju (zapewne dlatego tamtejsze seminarium zostało ostatecznie zamknięte), z kolei jednym z wyższych współczynników mogła poszczycić się diecezja toruńska (7,9).

Misjonarki Królowej Afryki i Apostolinki

Największym żeńskim zgromadzeniem zakonnym w kraju są Służebniczki NMP Starowiejskie, których było 815 (152 domy zakonne), Elżbietanki – 679 (99 domów zakonnych) i Siostry Miłosierdzia – 666 (70). Najmniejszymi zakonami są członkinie zgromadzeń Św. Pawła (4), Misjonarek NMP Królowej Afryki (4) oraz Apostolinki (5).

Łącznie liczba sióstr zakonnych w Polsce wynosi 16,3 tys. czyli o przeszło połowę więcej niż w przypadku zgromadzeń męskich (10,1 tys.). W przypadku mężczyzn najliczniejsi są Franciszkanie – 1 171, Salezjanie – 1016 oraz Franciszkanie konwencjonalni – 881. Zaledwie po 4 osoby (ojców, brani i alumnów) liczą zgromadzenia Synów Najś. Maryi Niepokalanej oraz Ojcowie Somascy, z kole 5 członków liczy zgromadzenie Marianistów.

Liczba chrztów: w bydgoskiej spadła, we włocławskiej rosła

Znamienne, że liczba udzielonych chrztów w 2021 roku na ogół wzrastała w stosunku do 2020. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że udział w tym miała pandemia COVID, za sprawą której wiele chrztów zostało przesuniętych w czasie. Na tym tle zaskakiwać może radykalny spadek liczby chrztów w diecezji bydgoskiej w 2021 – zaledwie 2 795 w porównaniu z 5 288 rok wcześniej. To zaskakująco mało, zważywszy na fakt, że w sąsiedniej diecezji toruńskiej odnotowano aż 7 014 chrztów, czyli niemal tyle, co rok wcześniej. Niewielki spadek odnotowano również w diecezji pelplińskiej, za to w gnieźnieńskiej – wzrost.

Bierzmowania - krach w diecezji gnieźnieńskiej

W kwestii sakramentu Komunii dane są również niejednoznaczne. O ile w Toruniu odnotowano znaczący spadek (z 2 895 do 2 240), to zarówno we Włocławku, jak i w Gnieźnie odnotowano duży wzrost (o około tysiąc, brak danych z Bydgoszczy). Podobne zróżnicowanie dotyczy bierzmowania. Tu mamy potężny spadek w diecezjach gnieźnieńskiej (z 5 704 do 1 176) oraz pelplińskiej (z 8 342 do 4 815) i całkiem spory w Toruniu (z 4 225 do 3 410). Zupełnie inne tendencje widzimy w diecezji włocławskiej, w której liczba osób bierzmowanych wzrosła o prawie 2 tys. (z 5 260 do 7 051).

Śluby - w Bydgoszczy rośnie, w Toruniu maleje

Żeby było ciekawiej, jeszcze inne tendencje pokazuje liczba zawartych ślubów kościelnych. Tu z kolei Bydgoszcz odnotowuje aż dwukrotny wzrost (z 1 204 do 2 505), z kolei Toruń pikuje w dół (z 1 818 do 1 100). We Włocławku, Gnieźnie i Pelplinie widzimy lekkie wzrosty.

Co czwarty pojawia się w w kościele

W 2021 w kościołach podczas badań pojawiało się 23,6 proc. wiernych z diecezji bydgoskiej, 26,3 z gnieźnieńskiej, 36,1 z pelplińskiej, 24,6 z toruńskiej i tyle samo z włocławskiej.

Jeśli przyjmowanie komunii potraktować jako współczynnik zaangażowania w życie duchowe, to na pierwszym miejscu znajdą się wierni z diecezji pelplińskiej (16 proc.), później toruńskiej (12 proc), gnieźnieńskiej 11,9), bydgoskiej (11,4), a na ostatnim miejscu – włocławskiej (10,7). O ile z jednej strony wskaźnik communicantes spadł w całym kraju (średnia wynosi 12,9) i jest o kilka procent niższy niż w kilku poprzednich latach,, to nadal jest wyraźnie wyższy niż w latach 80 i 90. ubiegłego stulecia.

