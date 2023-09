Zatrzymany dowód rejestracyjny - za to kierowca może go stracić. W tych sytuacjach policja może zatrzymać dokument

Dowód rejestracyjny to dokument, w którym znajdują się podstawowe informacje o pojeździe i jego właścicielu. Musi posiadać go każda osoba, do której należy dany pojazd. O wydanie dowodu rejestracyjnego wnioskujemy maksymalnie do 30 dni od zakupu pojazdu lub zmiany danych.

Zobacz także: Wkrótce pojedziemy przez region nowymi odcinkami dróg krajowych. Zobacz jak postępują prace!

Niestety w wielu przypadkach dowód rejestracyjny można w stosunkowo łatwy sposób stracić. Zatrzymać ten dokument mogą nam służby mundurowe:

policjanci,

funkcjonariusze Straży Granicznej,

funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej.

Przepisy w Polsce są nieubłagane i w kilku przypadkach możemy stracić dowód rejestracyjny na jakiś czas. Sprawdź, za jakie przewinienia na drodze może zostać zatrzymany ten dokument.