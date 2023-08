Kujawsko-Pomorskie. Wkrótce pojedziemy przez region nowymi odcinkami dróg krajowych. Zobacz jak postępują prace!

Jest co robić, bo ponad 1000 kilometrów dróg krajowych, jakie mamy w województwie kujawsko-pomorskim, wymaga ciągłego utrzymania, napraw, modernizacji lub kompleksowych przebudów, a działaniom tym przyświecają dwa najważniejsze cele: poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz komfortu jazdy.

Od wielu lat jeździmy autostradą A1, od niedawana drogą ekspresową S5 i z w napięciu śledzimy przygotowania do przebudowy krajowej „dziesiątki” do standardu ekspresowego – najpierw między Bydgoszczą a Toruniem, a potem przez cały region z zachodu na wschód. Odcinek między dwoma największymi miastami regionu ma być gotowy do końca 2026 roku.

Sprawdzamy jak postępują prace przy kolejnych inwestycjach zleconych przez bydgoski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.