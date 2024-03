Zawisza Bydgoszcz kontra Unia Swarzędz. Dwa gole, rzut karny i ... tyle było emocji [zdjęcia kibice + mecz]

Bydgoszczanie stracili gola. Z prawej strony z okolic linii końcowej dośrodkował Bartosz Łuczak , a w polu bramkowym najwyżej wyskoczył Łukasz Spławski i głową skierował piłkę do bramki.

Po przerwie niebiesko-czarni zagrali nieco lepiej, ale nie potrafili narzucić swoich warunków i przejąć kontroli nad spotkaniem. Jednak udało się doprowadzić do remisu. W polu karnym sfaulowany został Fabian Leonowicz . Sędzia podyktował rzut karny, który na gole zamienił Patryk Urbański .

Wydawało się, że zawiszanie od tego momentu rzucą się do ataków i będą dążyć do zdobycia zwycięskiej bramki. Niestety, tak nie było i to rywale w ostatnich minutach prowadzili grę i byli bliżsi strzelenia gola.