Zawisza Bydgoszcz. Początek prawie idealny, a potem dwie niespodziewane wpadki

Podopieczni Piotra Kołca zaczęli z bardzo wysokiego C. Na inaugurację rozbili na wyjeździe Wikęd Luzino aż 7:1, pokazując wielkie możliwości pod każdym względem. Następnie był derbowy mecz z Elaną Toruń zakończony bezbramkowym remisem. Jednak to zawiszanie byli zespołem odrobinę lepszym, ale trafili na świetnie dysponowanego Wojciecha Pawłowskiego , który utrzymał czyste konto. Kolejny mecz i kolejne derby, już mniejszego kalibru, z Unią Drobexem Solec Kujawski . Po pierwszej w miarę wyrównanej połowie, w drugiej bydgoszczanie pokazali swoją jakość i wygrali 2:0. Następny mecz z beniaminkiem Flotą Świnoujście nie należał do łatwych. Rywale nie przestraszyli się uznanego rywala i długimi fragmentami toczyli równy bój z zawiszanami. Ostatecznie udało się wygrać 2:0.

Wszystko układało się bardzo dobrze, prawie idealnie. Niestety, kolejne dwa mecze diametralnie odmieniły sytuację. Wyjazdowy mecz z Unią Swarzędz długo układał się remis. W doliczonym czasie gry bydgoszczanie stracili gola i nawet o punkcie trzeba było zapomnieć. Domowe spotkanie z Cartusią wydawało się być najlepszą okazją, by udowodnić, że w Swarzędzu to była klasyczna wpadka. Jednak mecz z ekipą z Kartuz był bardzo słaby w wykonaniu bydgoskich zawodników, którzy przegrali 0:2.

To jest początek sezonu i nie ma co robić wielkiego rabanu z powodu dwóch z rzędu porażek, ale na pewno są one niepokojące. Można zadać pytanie: czy wypadnięcie ze składu Patryka Urbańskiego i Macieja Koziary, postaci bardzo ważnych w Zawiszy, tak mocno wpłynęło na obniżenie jakości zespołu? Jeśli tak, to źle świadczy o zachowaniu balansu w drużynie. Jeśli nie, to trzeba szukać gdzie indziej przyczyn słabszej postawy.