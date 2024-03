Zawisza Bydgoszcz sprawił swym sympatykom niemiłą niespodziankę na święta

- Mecz był brzydki, gra nie była płynna, bo nie sprzyjało temu boisko - tłumaczył Piotr Kołc, trener Zawiszy. - Lepiej do tych warunków zaadaptowali się gospodarze. Nam się to nie udało. Nic z tego, co trenowaliśmy w tygodniu nie dało się zrealizować. Gole straciliśmy po stałych fragmentach. Chcieliśmy coś poprawić stąd trzy zmiany w przerwie. Szukaliśmy prostszych środków, ale niestety, nic nam nie wyszło. Jest nam przykro, ale trzeba to przyjąć i starać się poprawić w kolejnych meczach.