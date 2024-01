Zawisza Bydgoszcz w wirze personalnych zmian. Zawodnicy odchodzą i przychodzą

Najwięcej emocji wzbudzał Maciej Koziara. Jeden z filarów Zawiszy podpisał kontrakt ze Świtem Szczecin, który miał obowiązywać od 1 lipca 2024 roku. To klub, z którym bydgoszczanie mieli rywalizować o awans do II ligi, ale po rundzie jesiennej tracą do niego aż 12 punktów. Po upublicznieniu kontraktu Koziary ze Świtem oba klubu rozpoczęły negocjacje dotyczące wcześniejszego odejścia pomocnika z Zawiszy do Szczecina. Zakończyły się one powodzeniem. Przypomnijmy, że Koziara trafił do Zawiszy w lipcu 2021 roku z rezerw Miedzi Legnica. Od tego czasu stał się wiodącą postacią niebiesko-czarnych. W sumie rozegrał 86 meczów, w których strzelił 27 goli.

Z Zawiszy odchodzi też Jakub Pachnik, który do Bydgoszczy trafił z Warty Poznań w lipcu 2022 roku. Jednak nie zaistniał bardziej w zespole, zaliczając epizody.

Tu pisaliśmy o przygotowaniach Zawiszy do rundy wiosennej