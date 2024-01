Duży mróz za oknem, a Zawisza Bydgoszcz trenuje na boisku. Mamy zdjęcia

Niebiesko-czarni na pierwszych zajęciach spotkali się w poniedziałkowe popołudnie. Miały one charakter wprowadzający. Dzień później miały miejsce różnorakie testy. Wszystko po to, aby poznać w jakim stanie są organizmy piłkarze, by potem zoptymalizować charakter treningów dla każdego indywidualnie.

- Generalnie treningi będą raz dziennie, a każdy tydzień pracy będziemy kończyć sparingiem - mówi trener Piotr Kołc. - W początkowym okresie dużo będzie biegania i siłowni, wszystko oczywiście oparte o zajęcia techniczno - taktyczne z piłkami. W lutym będziemy schodzić z obciążeń - dodaje szkoleniowiec.

Jeśli chodzi o personalia, to z treningów z powodu kontuzji wyłączeni są: Norbert Gaczkowski (kolano), Cyprian Maciejewski (bark) i Korneliusz Sochań (kolano).

Świt Szczecin poinformował, że od 1 lipca nowym piłkarzem tego zespołu zostanie Maciej Koziara. Obecnie trwają rozmowy między klubami, czy pomocnik opuści Zawiszę już teraz.