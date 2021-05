Zawisza Bydgoszcz z punktem, Chemik wyprzedza Włocłavię. Mecze IV i V ligi na żywo

W ramach 24. kolejki IV ligi kujawsko-pomorskiej Sportis Łochowo podejmował Zawiszę Bydgoszcz. Spotkanie to szczegółowo relacjonowaliśmy na żywo.

Zawisza prowadził w Łochowie od 25. minuty po pięknym golu Ariela Jastrzembskiego. Z biegiem czasu piłkarze Sportisu byli jednak coraz aktywniejsi. Do wyrównania doprowadził w 70. minucie Maciej Słupecki, który był zresztą jednym z najlepszych zawodników całego spotkania. Zespół i kibice Zawiszy cieszyli się po pierwszej połowie, bo ich przewaga nad drugą w tabeli Włocłavią zwiększyła się przez moment do 8 punktów. W innym ciekawym bowiem meczu Chemik Moderator Bydgoszcz remisował do przerwy z Włocłavią Włocławek 0:0. W drugiej połowie przeważali włocławianie, ale to Maciej Sobczyk wpisał się w 79. minucie na na listę strzelców. Dzięki temu zwycięstwu to Chemik awansował na drugie miejsce w tabeli i ma 6 punktów straty do prowadzącego Zawiszy. Trzecia w tabeli Włocłavia ma 7 punktów straty. Chemik rozegrał jednak o mecz więcej, niż bezpośredni rywale w walce o zwycięstwo w rozgrywkach. Ponadto trzeba pamiętać, że Wydział Gier i Ewidencji KPZPN zweryfikował wynik meczu Chemik - Włocłavia z rundy jesiennej. Komisja odwoławcza utrzymała decyzję. Włocłavia ma złożyć skargę kasacyjną do PZPN, którą będą rozpatrywać prawnicy. Tabela grupy mistrzowskiej może się więc jeszcze zmienić.

Poniżej prezentujemy linki do wyników na żywo z innych boisk IV i V ligi. Ponadto znajdziecie też szczegółowy zapis relacji na żywo meczu Sportis - Zawisza.

Sportis Łochowo - Zawisza Bydgoszcz 1:1 Bramki: Słupecki (70) oraz Jastrzembski (25).

SPORTIS: Dumieński - Branicki, Frasz (66. Szymański), Wiśniewski, Słupecki (75. Cemschi) - Kujawka - Wojciechowski, Miłek, Góra - Krzywicki (75. Kalitta), Ruiz-Diaz.

ZAWISZA: Oczkowski - Piekuś (57. Furst), Jastrzembski, Witucki, Prejs - Kozłowski, Mielcarek (57. Jaskólski), Sochań, Brzeziński (75. Czyżniewski) - Żyliński (85. Witczak) - Żylski.

Koniec meczu Sportis Łochowo - Zawisza Bydgoszcz. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

90' - Jeszcze 4 minuty gry.

89' - Druga żółta kartka, a w konsekwencji czerwona dla Kamila Czyżniewskiego. Piłkarz ten nie dał dobrej zmiany zespołowi Zawiszy.

88' - Chemik Moderator prowadzi z Włocłavią 1:0. Goście przeważali, ale to gospodarze strzelili gola w 79. minucie. Strzelcem Maciej Sobczyk 1:0.

87' - Dobrze pilnowany Jastrzembski tylko trącił piłkę głową po rzucie rożny,. Strzelić mu się nie udało.

86' - Piłkarze Zawiszy Bydgoszcz pod dłuższym czasie zameldowali się z piłką w polu karnym Sportisu. Będzie rzut rożny.

85' - Witczak za Żylińskiego.

84'- Akcja za akcją Sportisu. Bydgoska defensywa musi się często ratować faulami.

83' - Faul na 20. metrze jednego z piłkarzy Zawiszy. Miłek oddał świetny strzał z rzutu wolnego, ale Oczkowski popisał się dobrą interwencją.

83' - To piłkarze Sportisu prowadzą w grę w ostatnich minutach, ale brakuje im nieco dokładności w końcowych fazach akcji.

81' - Kolejny rzut wolny dla Sportisu, ale znów niedokładne zagranie.

80' - Miłek dośrodkował z rzutu wolnego, ale obrońcy Zawiszy opanowali sytuacje. W ostatnim czasie aktywniejsi są piłkarze Sportisu.

79' - Czyżniewski po wejściu na boisko zapisał się w protokole. Niestety dla zawiszan, żółtą kartką.

76' - Trójka nowych piłkarzy pojawiło się na boisku. Trenerzy obu zespołów dokonali kolejnych zmian.

75' - Ruiz-Diaz pada w polu karnym, ale faulu nie było. Rzut wolny dla Zawiszy.

71' - Włocłavia przeważa w meczu z Chemikiem, ale na razie nadal bez bramek.

70' - 1:1! Świetnie grający dziś Słupecki zapisuje się na liście strzelców i doprowadza do wyrównania!

69' - Żyliński groźnie zagrywa wzdłuż bramki, ale Wiśniewski mądrze interweniował w obronie.

68' - Strzał gracza Sportisu, ale nie mógł on zaskoczyć bramkarza Zawiszy.

67' - Dwie niezłe akcje ofensywne Zawiszy. Dumieński dwukrotnie zmuszony był do interwencji.

66' - Pierwsza zmiana w zespole Sportisu. Szymański zmienia Frasza.

65' - Jedna z lepszych akcji Sportisu. Dośrodkowanie na długi słupek Krzywickiego zamykał Wojciechowski, ale posłał piłkę nad poprzeczką.

62' - Nieźle zapowiadająca się kontra Zawiszy przerwana przez sędziego. Jaskólski na lewą stronę do Żylskiego, ale ten był na spalonym.

61' - Kiepsko rozegrany rzut rożny przez zawiszan.

60' - Jaskólski i Furst wnieśli dużo aktywności do gry przyjezdnych. Na razie efektem zablokowany strzał i rzut rożny dla Zawiszy

59' - W Bydgoszczy nadal remis - Chemik Moderator bezbramkowo remisuje z Włocłavią.

57' - Na boisku pojawili się Jaskólski i Furst.

57' - Krzywicki zagrał w pole karne, ale Witucki wybił piłkę na rzut rożny.

56' - Świetny strzał Słupeckiego z 18. metra, ale Oczkowski sparował piłkę na rzut rożny.

53' - Nieco aktywniejsi na razie są gospodarze.

48' - Miłek dośrodkowuje w pole karne, ale nikt nie zamyka akcji.

46' - Rozpoczyna się druga połowa meczu w Łochowie. W zakończonym już spotkaniu, KS Brzoza zremisował z Chełminianka 3:3. Decydującego gola na wagę remisu, strzelił dla gospodarzy Łukasz Lutowski w doliczonym czasie gry. Na pewno duża radość w Brzozie z powodu kolejnego zdobytego punktu w rozgrywkach.

Koniec pierwszej połowy. Wygrał ją Zawisza - 1:0. Wracamy za kwadrans.

45' - Jeszcze co najmniej minuta pierwszej połowy.

45' - Sochań uderzał z dystansu, ale bardzo niecelnie.

43' - Rzut wolny dla Zawiszy. Z lewej strony uderzał Mielcarek, ale posłał piłkę obok bramki.

42' - Dobrze zapowiadają się akcja Sportisu. Rajd Wojciechowskiego, zagranie do Krzywickiego. Ten jednak traci piłkę tuż przed polem karnym Zawiszy.

40' - Kujawianka Izbica prowadzi z Pogonią Mogilno 1:0.

38' - Duże zamieszanie i żółta kartka dla Słupeckiego za faul.

38' - Groźna sytuacja pod bramką Zawiszy. Ruiz-Diaz był faulowany, a gospodarze spodziewali się odgwizdania rzutu karnego.

37' - Miłek zagrał w pole karne z rzutu wolnego. Frasz "główkował" minimalnie nad bramką, ale i tak był na spalonym.

36' - Słupecki sfaulowany na 30. metrze. Gra tego zawodnika Sportisu może się podobać. Łochowianie większość akcji konstruują właśnie prawą stroną boiska.

34' - Szansa na 2:0 dla Zawiszy! Piekuś uderzył z dystansu, ale posłał piłkę minimalnie obok bramki. Futbolówka otarła się nawet o słupek.

34' - Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, piłka trafiła na 20. metr do Słupeckiego. Ten uderzył z dystansu, ale posłał piłkę nad bramką strzeżoną przez Oczkowskiego.

33' - Groźna, szybka akcja Sportisu. Prawą stroną ruszył Słupecki, ale skończyło się tylko rzutem rożnym.

28' - Rzut rożny dla Sportisu. Kajetan Wojciechowski dośrodkowywał, ale akcja zakończyła się faulem na bramkarzu Zawiszy.

26' - Na stadionie przy ulicy Glinki w Bydgoszczy nadal 0:0. Chemik Moderator remisuje z Włocłavią, W tej chwili Zawisza ma 8 punktów przewagi nad drugą w tabeli ekipą z Włocławka.

25' - Mielcarek dośrodkował z rzutu wolnego, a pięknego gola strzelił głową Ariel Jastrzembski. 1:0 dla Zawiszy.

24' - Duże zamieszanie pod bramką Sportisu. W finalnej fazie akcji Kozłowski został sfaulowany na 18. metrze.

23' - Ostatni okres to większa aktywność gospodarzy, którzy stwarzają zagrożenie pod polem karnym Zawiszy.

20' - Najlepsza szansa Sportisu w tym meczu. Krzywicki zagrał wzdłuż bramki, Słupecki uderzał, ale na linii strzału pojawiła się... głowa Jastrzembskiego. Obrońca Zawiszy nieco ucierpiał w tej sytuacji, ale uchronił niebiesko-czarnych przed utratą bramki.

19' - Miłek dośrodkował z rzutu wolnego, ale zrobił to fatalnie. Piłka trafiłą pod nogi obrońców Zawiszy.

17' - Pierwszy strzał w tym meczu. Z 13. metra uderzał Żyliński, ale Dumieński nie miał większych problemów z interwencją.

16' - Szansa dla Sportisu. Krzywicki próbował zamykać dośrodkowanie, ale był bardzo pewnie pilnowany przez stoperów Zawiszy.

13' - W innych meczach Chemik Moderator remisuje na razie bezbramkowo z Włocłavią. Po pierwszej połowie KS Brzoza - Chełminianka 2:2. Wda Świecie od 3. minuty prowadzi w Pruszczu.

10' - Słupecki zatrzymał groźną kontrę zespołu Zawiszy.

9' - Okres utrzymywania się przy piłce piłkarzy Sportisu. Goście nie popełniają jednak większych błędów w defensywie.

7' - Częściej przy piłce są niebiesko-czarni, ale nie na razie nie przekłada się to na sytuacje bramkowe.

4 - Początek meczu bardzo spokojny wykonaniu obu drużyn.

1' - Rozpoczął się mecz.