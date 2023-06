Zawodnicy z IV ligi mają jedną szansę więcej w walce o zwycięstwo w "Piłkarskich Orłach"

Dodatkowe emocje są związane z walką o awans do III ligi. Niewiele brakuje Elanie do promocji. Torunianie mają sześć punktów przewagi nad Chemikiem. Jeśli chemicy przegrają w Świeciu, a torunianie choćby zremisują w Mogilnie, to będą świętować awans. W wypadku osiągnięcia takich samych wyników, na awans trzeba będzie poczekać przynajmniej do następnej kolejki.

Przypominamy, że „Piłkarskie Orły” to ranking organizowany w całym kraju przez Polska Press Grupę. W 2023 roku nasza zabawa została rozszerzona o kolejną klasę rozgrywkową - do tej pory pod uwagę braliśmy tylko piłkarzy z klubów występujących na polskich boiskach w Ekstraklasie, I lidze, II lidze i III lidze, a od teraz w klasyfikacji uwzględniamy także zawodników występujących w IV lidze, co ma szczególnie duże znaczenie dla naszego województwa, nie posiadającego klubów grających na szczeblu centralnym.