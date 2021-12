Zbiórki w hołdzie ofiarom wypadku w Czernikowie. Gest solidarności strażaków ze strażakami

- Możemy chociaż w symboliczny sposób oddać hołd zmarłym. Z tego, co ja wiem, to praktycznie każda jednostka, z tych wyjazdowych, zareagowała podobnie. Zbiórki się odbywały wszędzie. Tak reagował każdy, kogo tylko znam, a na co dzień oprócz tego, że jestem funkcjonariuszem PSP, jestem też strażakiem ochotnikiem. To zdarzenie nami bardzo mocno wstrząsnęło - dodaje Karol Smarz.