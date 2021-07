Zbiórki w internecie - zwykle mają szczytny cel, ale uważać wciąż trzeba

Mieszkanka regionu wychowuje niepełnosprawne dziecko. Kobieta chyba nigdy nie pracowała zawodowo, za to w internecie bardzo się udziela. Właśnie w temacie dziecka. Niektórzy mówią, że akurat dzięki niemu stać ją na wszystko.

Zbiórki charytatywne, czyli wyciskacze łez

Matka co rusz organizuje zbiórki dedykowane swojemu potomkowi, choć potem często nie pokazuje szczegółowych rozliczeń. W ten sposób przeprowadziła kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt, takich akcji w ciągu ostatnich 5 lat. Za każdym razem pomysłodawczyni wskazuje inny cel przedsięwzięcia. I za każdym razem internauci chętnie – i licznie – wpłacają pieniądze na wsparcie dziecka, bo przecież historia ubogiego, poszkodowanego przez los małego człowieka wzrusza ich do łez. Skoro prawie każda zbiórka czy akcja charytatywna dla dziecka przynoszą cel, to matka postanowiła też prosić o wsparcie dla siebie. Chociażby na operację.