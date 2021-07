Zbiórka internetowa. Nie uwierzysz, w jaki dzień tygodnia i o jakiej porze najczęściej wpłacamy pieniądze

Biorący udział w internetowych zrzutkach najbardziej aktywni są w pierwszej połowie tygodnia. W pierwsze trzy dni odnotowuje się prawie połowę wpłat (45,56 procent). Tutaj wtorek jest kluczowy, gdyż tego dnia przekazywana jest co szósta darowizna (15,51 proc.). Oto główny wniosek z badania dotyczącego zbiórek. W soboty jakoś nie wykazujemy się hojnością i płacimy najmniej, to 11,55 proc. wpłat.

Nie tylko dzień, ale też pora dnia ma znaczenie.

- Od godziny 18.00 odnotowujemy wzrost liczby wpłat, jednak to w godzinach 20.00-22.00 mamy peak, czyli szczyt liczby wpłat, odpowiadający za blisko co trzecią donację w ciągu dnia i nocy. Istotną godziną jest 21.00 oraz jej okolice. Wówczas realizowana jest co dziesiąta wpłata.