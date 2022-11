Zburzona stodoła w Dużej Cerkwicy kryła powojenną tablicę kredową. Niezmazaną! [zdjęcia]

Młodsze pokolenie kojarzy budynek cerkwickiej szkoły podstawowej, do którego obecnie uczęszcza lub opuściło szkolne mury całkiem niedawno, zlokalizowany pod numerem 32. Jednak ten obiekt na potrzeby edukacji oddano do użytku w połowie lat 60. Wcześniej dzieci uczęszczały do szkoły, która zlokalizowana była po przeciwnej stronie. Lekcje odbywały się też w budynku, gdzie obecnie mieści się świetlica wiejska i budynek mieszkalny. Zaglądając do szkolnej kroniki, można się dowiedzieć, że tutejsza szkoła była najstarszą w powiecie.

Do wybuchu II wojny światowej liczba dzieci uczęszczających do szkoły w Dużej Cerkwicy wahała się od 80 do 100. Wskutek działań wojennych budynek szkolny został znacznie uszkodzony. Jak podaje kronikarz, w 1945 roku nie było nauczyciela, a niektóre dzieci uczęszczały do szkoły w Kamieniu. Większa część dzieci nie chodziła do szkoły. Stopniowo doprowadzono szkołę do używalności Wówczas przybył nauczyciel Jan Klingier i w roku szkolnym 1946/47 uczyło się już 79 dzieci: polskich- 64, niemieckich- 15. Do 1957 roku pracowało 2-3 nauczycieli.