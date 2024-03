Zdecydowana większość lekarzy z zagranicy nie jest w stanie przebrnąć przez egzaminy

Przypomnijmy, poprzedni rząd złagodził wymagania dla lekarzy spoza Unii Europejskiej, aby zachęcić w ten sposób do przeprowadzki głównie medyków z Ukrainy i Białorusi. Medykom zaoferowano 5-letni okres przejściowy , w którym powinni zdać Lekarski Egzamin Weryfikacyjny. W praktyce lekarze rozpoczynający pracę w Polsce nie muszą nawet w sposób w pełni komunikatywny porozumiewać się po polsku.

Koszmarne wyniki

W 2021 roku na 652 osoby, które przystąpiły do LEW, pozytywny wynik uzyskały 93. W 2022 roku spośród 1123 osób egzamin zdało 147.

Egzamin dla lekarzy zagranicznych trwa 4 godziny. Kandydaci muszą odpowiedzieć na 200 pytań, w systemie pięciokrotnego wyboru na każde. Aby zdać egzamin, konieczne było udzielenie poprawnych odpowiedzi na 60 proc. pytań i zdobycie 120 punktów. Na 752 osoby, które w ubiegłym roku przystąpiły w Łodzi do Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego, zdało zaledwie 51 (6,78 proc. zdających) .

Język nie do przebrnięcia

Co roku najsłabiej wypada psychiatria, choć różnice pomiędzy dziedzinami w testach nie były duże. Ewidentną barierą jest język.

W obiegowej opinii problemem są różnice programowe w nauczaniu medycyny w krajach poza UE, w tym na Ukrainie. Ale problem ten dotyczy głównie lekarzy starszej generacji, ponieważ w 2005 r. Ukraina zreformowała swój system edukacji, z myślą o dostosowaniu go do standardów Unii Europejskiej.