Tych medyków brakuje w przychodniach i szpitalach w Kujawsko-Pomorskiem. Tacy specjaliści są teraz pilnie potrzebni

Jak sobie placówka w tej sytuacji radzi?

- W związku z tymi brakami, podstawowy zespół lekarski przyjmuje dyżury w wyższym wymiarze, aniżeli oferowane to było w postępowaniach konkursowych. Trwają one 12, 18 i 24 godziny. Pozyskujemy też specjalistów z zagranicy, głównie z Białorusi i Ukrainy - wymienia Barbara Trzaska, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.