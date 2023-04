Zderzenie czterech samochodów na ul. Paderewskiego w Grudziądzu. Pasażerka przewieziona do szpitala [Zdjęcia]

Zderzenie czterech samochodów na ul. Paderewskiego w Grudziądzu

Samochodami jechało łącznie pięć osób. Po uderzeniu na bóle głowy uskarżała się 23-letnia pasażerka jednego z samochodów. Kobieta została przewieziona na badania do szpitala.

W piątek (21 kwietnia), około godziny 15 strażacy otrzymali wezwanie do wypadku na ulicy Paderewskiego w Grudziądzu . Za rondem przy "Biedronce" zderzyły się cztery auta.

Strażacka akcja trwała około pół godziny.

Wstrzymanie ruchu w godzinach szczytu błyskawicznie zakorkowało ulicę Paderewskiego, będącą wylotem z Grudziądza w stronę Łasina. Korek sięgał aż do ul. Karabinierów.

Mercedesem kierował 71-letni mieszkaniec Grudziądza. Policjanci nie mają wątpliwości, że to on jest sprawcą tego zdarzenia. To jak zostanie ukarany, zależy od wyników badań pasażerki auta, które przesądzą o tym czy kraksa zostanie zakwalifikowana jako kolizja czy wypadek.