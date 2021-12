Zderzenie osobówki z cysterną w pobliżu Golubia-Dobrzynia. Dwie osoby poważnie ranne. Droga jest zablokowana [zdjęcia]

- To tragiczny wypadek. Poszkodowane zostały dwie osoby jadące audi a6. 35-letni kierowca wyleciał przez okno, leżał kilkanaście metrów od samochodu. Pasażerce w wieku około 20 lat pierwszej pomocy udzielał świadek zdarzenia, którego chwilę wcześniej wyprzedzili. Nie było kontaktu z poszkodowanymi. W aucie znajdował się fotelik dziecięcy. Nie wiedzieliśmy czy autem podróżowało dziecko. Prowadziliśmy poszukiwania, ale nie ustalono, by więcej osób uczestniczyło w zdarzeniu. Licznik prędkości w samochodzie osobowym zatrzymał się na 140 km/h. Siła uderzenia była tak duża, że jedno z kół samochodu było około 150 metrów od niego. Do dyspozycji był tylko jeden helikopter LPR. Zabrał pasażerkę. Kierowca został przetransportowany ambulansem do szpitala. Stan obu ofiar jest tragiczny – mówi rzecznik PSP w Golubiu-Dobrzyniu.