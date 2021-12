Tragiczny finał poszukiwań pani Moniki pochodzącej spod Golubia-Dobrzynia. Kobieta nie żyje

Pani Monika, rozwódka, mama 11-letniej córki, pod koniec czerwca 2021, po dwuletniej znajomości rozstała się z 39-letnim partnerem, poznanym w internecie przedsiębiorcą Mariuszem P., rozwodnikiem, ojcem dwóch synów. Swoje rzeczy zabierała w asyście funkcjonariuszy policji. Według ustaleń dziennikarzy, śledczych i rodziny, 42-latka kilka dni później pojechała na Śląsk do mężczyzny, by podjąć decyzję co do przyszłości.

- Mieliśmy porozmawiać o tym, co się stało, dojść do porozumienia i przede wszystkim załatwić formalności związane z pracą – powiedział w „Interwencji” Polsatu Mariusz P., u którego pani Monika była zatrudniona.

Kobieta po spotkaniu z byłym partnerem, planowała przyjazd w rodzinne strony - do siostry, mieszkającej we wsi pod Golubiem-Dobrzyniem w Kujawsko-Pomorskiem. Nie dotarła jednak do bliskich. Jej siostra zgłosiła więc zaginięcie. 9 lipca pani Monika była widziana po raz ostatni - na stacji benzynowej w Zawierciu w towarzystwie byłego partnera. Tu ślad po niej się kończył.