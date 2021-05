Produkcja szczepionek przyspieszy? Morawiecki: Jestem za uswpólnotowieniem patentów

Premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że zdecydowanie opowiada się za tym, aby doszło do uwspólnotowienia patentów na szczepionki przeciw Covid-19 i do wzmocnienia ich produkcji. - Wraz z rozwojem mocy produkcyjnych będziemy mogli szybciej dostarczyć szczepionki do innych krajów, bo pandemia to kwestia globalna – tłumaczył na konferencji w Porto.