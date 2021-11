Żeńska sztafeta w short tracku blisko Pekinu! Fenomenalna Natalia Maliszewska

– Cel na piątek? Sztafeta – odpowiadała w czwartek Maliszewska. Choć wcześniej rywalizowała też na dystansie tysiąca metrów, to jej uwagę przede wszystkim przykuwał start w sztafecie. Polki, jadące w składzie Natalia Maliszewska, Kamila Stormowska, Nikola Mazur i Gabriela Topolska, w jednym biegu ćwierćfinałowym mierzyły się z Japonkami, bezpośrednimi rywalkami do wyjazdu do Tokio. Siedem drużyn przed nimi jest już pewne wyjazdu na igrzyska, a o ósme, już ostatnie miejsce, do dzisiaj walczyły jeszcze Polska, Japonia, Węgry i Kazachstan. W tej chwili w grze są już tylko Polska i Japonia.

Przed ostatnią zmianą Polki zajmowały trzecie miejsce. Maliszewska ruszyła w pogoń za Japonką i wyprzedziła ją na zakręcie jadąc od zewnętrznej strony. To najtrudniejsze, co może być w short tracku.

– Niesamowicie cieszę się, że to wyprzedzanie po dużym nie jest aż takie straszne i że rzeczywiście mam to w nogach. Jeszcze nie jest to może idealne w moim wykonaniu, ale staram się zrobić tak, żeby na igrzyska już mieć to prawie wypracowane do perfekcji. Bardzo się też cieszę, że dziewczyny mocno trzymały grupę i doprowadziły mnie do takiego momentu, gdzie po prostu musiałam wykorzystać moją maksymalną prędkość, którą potrafię rozwinąć – mówiła Maliszewska.