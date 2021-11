„Zero jest OK" w Dębicy. Otylia Jędrzejczak namawia do rozwagi nad wodą

W Polsce każdego roku kilkaset osób traci życie przez utonięcie, a Polska wciąż jest pod tym względem na końcu statystyk europejskich.

– Powodem tej olbrzymiej liczby utonięć każdego roku jest przede wszystkim niedostateczna umiejętność pływania, brawura oraz kąpiel w miejscach niestrzeżonych. Niestety, ciągle często zdarza się, że są to osoby, które spożywają alkohol – mówi Katarzyna Kowalczyk, instruktor policji wodnej w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, która uczestniczyła w sobotnim spotkaniu z dziećmi i młodzieżą w Dębicy.

Nazwa tego projektu odnosi się do liczby zero, bo planem jest, by policjanci mogli wpisywać do liczby statystyk utonięć właśnie liczbę zero. Niestety, każdego roku takich dni w miesiącach wakacyjnych jest bardzo mało – w 2021 roku w Polsce utonęło około dwustu osób, a w lipcu i sierpniu tylko dziewięć razy zdarzyło się, by w statystykach policyjnych pojawiła się liczba zero.