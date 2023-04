Zespół Szkół w Skępem zaprosił do siebie ósmoklasistów. Było wyjątkowo interesująco!

Zespół Szkół im. W. Łukasińskiego w Skępem zorganizował otwarte forum dla uczniów klas ósmych pod hasłem „Żyj wolny od uzależnień i przemocy”. Była to niepowtarzalna okazja, by wysłuchać interesujących wykładów oraz bliżej poznać szkołę o bardzo bogatych tradycjach. Ósmoklasiści stoją przed wyborem dalszej drogi kształcenia, a oferta Zespołu Szkół w Skępem warta jest rozważenia. Można tam uczyć się w czteroletnim liceum ogólnokształcącym o profilu kosmetyczno-dietetycznym oraz w oddziale przygotowania wojskowego, nad którym patronat obejmie Ministerstwo Obrony Narodowej. Z kolei pięcioletnie technikum będzie kształcić techników grafiki i poligrafii cyfrowej oraz techników żywienia i usług gastronomicznych. W trzyletniej szkole branżowej nauczą się zawodu kelnerzy i rolnicy.

Forum rozpoczęto od części artystycznej. Następnie wykład o Ziemi Dobrzyńskiej wygłosił Andrzej Szalkowski, dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. Jak zwykle w jego przypadku było ze swadą i humorem! Potem była prelekcja policjantek, które opowiedziały o współczesnych zagrożeniach i przybliżyły policyjną służbę. Następnie wszyscy rozeszli się na zajęcia warsztatowe. Poznali szkolną bazę i skosztowali pyszności serwowanych przez starszych kolegów. Był to dobrze spędzony czas.