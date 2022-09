- Za żadną cenę nie sprzedam naszego certyfikowanego, ekologicznego ziarna z przeznaczeniem do palenia! - mówi zbulwersowana rolniczka ekologiczna, która twierdzi, że coraz częściej odbiera telefony od osób pytających o zboże do pieca. - Ziarno to życie, w tradycji rolniczej jest traktowane niemal jak świętość!