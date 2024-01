Ceny wędlin i mięsa nieco w dół, bo zboża i pasze są tanie. Zjemy tańszego schabowego, ale rolnicy tracą

W skupie tuczników ceny utrzymują się na średnim poziomie i na razie raczej nie wzrosną, ale niewielkie, chwilowe spadki są możliwe. Z kolei mięso drobiowe tanieje. To efekt m.in. taniejących pasz.

- Już pod koniec minionego roku obniżaliśmy ceny mięsa drobiowego, wieprzowego i wędlin, ale planujemy kolejne obniżki - mówi Roman Olszewski szef rodzinnej firmy Andrób w Suchorączku (koło Więcborka) zajmującej się przetwórstwem mięsa na niewielką skalę. - Lepiej już było, ale na razie nie ma co narzekać na ceny w skupie tuczników - twierdzi Ryszard Kierzek, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, który jest także producentem trzody chlewnej w cyklu zamkniętym (tzn. od rozrodu do tuczu). Ostatnio odbiorca tuczników płacił mu ok. 9 złotych za kilogram w wadze poubojowej.

Tańsze tuczniki, ale ten rok może być niezły

Co prawda w połowie lipca minionego roku w Kujawsko-Pomorskiem odbiorcy oferowali nawet 11,65 zł za kilogram tuczników w klasie E, ale szanse na powrót takich stawek są nikłe.

- Szczyt cenowy w produkcji wieprzowiny przypadł na trzeci kwartał minionego roku - twierdzi Jakub Olipra, starszy ekonomista z Credit Agricole Bank Polska. - 2024 rok, w porównaniu z poprzednim, będzie gorszy dla rolników, ale biorąc pod uwagę spadek cen pasz, na opłacalność produkcji wieprzowiny nie ma co narzekać. Na rynku jest dużo zbóż jakości paszowej, więc ceny tego ziarna są bardzo niskie. - W dodatku Niemcy nie kupują naszych zbóż na pasze, bo w minionym sezonie zebrali zaledwie około 20 procent w jakości konsumpcyjnej i mają dosyć swojego ziarna - dodał Ryszard Kierzek.

Niższe ceny za surowiec przekładają się na ceny żywności

To wpłynęło na obniżenie cen pasz i przełożyło się na stawki za żywność. Roman Olszewski jest nie tylko przetwórcą, ale także właścicielem kurnika. Jego brat Sławomir zajmuje się produkcją trzody chlewnej. Z surowca z ich gospodarstw wyrabiają kiełbasy w oparciu tradycyjne, polskie receptury. - Zależy nam, żeby ceny wyrobów były jak najniższe, a tym samym dostępne dla wszystkich konsumentów - mówi szef przetwórni w Suchorączku i podkreśla, że co prawda w tym półroczu nie musi martwić się kosztami energii elektrycznej, ale koszty pracy wzrosną. To też wpłynie na ceny żywności.

Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w minionym roku kilogram patroszonego kurczaka w sprzedaży detalicznej kosztował w woj. kujawsko-pomorskim 10,91 zł (to średnia cena), czyli mniej niż w 2022 roku - 12,07 zł. W minionym roku potaniało też mięso wołowe z kością (rostbef) -35,45 zł za 1 kg (w 2022 roku - 41,29 zł). Za to średnia stawka za mięso wieprzowe z kością (schab środkowy) jak dotąd była najwyższa od kilku lat - 27,09 zł za 1 kg.

Ubywa gospodarstw z produkcją zwierzęcą

Ryszard Kierzek - wspólnie z synem - ma ponad 200 macior i podkreśla, że teraz to ci producenci wieprzowiny, którzy muszą kupować prosięta lub warchlaki ponoszą wyższe koszty produkcji. - Bo teraz za warchlaka trzeba zapłacić nawet 420-470 zł, a przecież koszt jego wyprodukowania jest znacznie niższy - dodaje szef izby rolniczej i zwraca uwagę, że coraz mniej gospodarstw zajmuje się produkcją wieprzowiny.

Do końca minionego roku rolnicy mieli czas na spisanie stanów stad świń. Z danych Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że 1 stycznia 2023 r. liczba świń w woj. kujawsko-pomorskim wynosiła 889 490, zaś 1 stycznia br. było ich 985 835. Z kolei liczba siedzib stad w tym czasie zmniejszyła się z 8 933 (01.01.2023) do 7 279 (1 stycznia br.). Zatem produkcja wieprzowiny odbywa się w coraz większych stadach. - Produkcja zwierzęca nie należy do łatwych, jest czasochłonna, więc coraz więcej rolników z niej rezygnuje - dodaje prezes izby. - Bez systemu dodatkowych zachęt np. dla producentów trzody, będziemy mieli coraz większe problemy na rynku zbóż.

Niskie ceny zbóż powodują, że produkcja drobiu stopniowo rośnie. Czy to się będzie wciąż opłacać? Co prawda na początku tego roku średnie ceny w hurcie za kilogram kurczaka (tuszki) były nieco wyższe niż pod koniec roku, bo wynosiły 7,70-8 zł/kg, w centralnej części kraju stawki dochodziły do 8,50 zł, ale częściej było to poniżej 8 zł/kg. W pierwszych dniach stycznia br. roku także średnia stawka za brojlera z wolnego rynku nieco wzrosła, jednak eksperci uważają, że ceny drobiu będą podążać za obniżającymi się notowaniami cen zbóż.

