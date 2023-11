ZKS Slavia Ruda Śląska najlepsza w klasyfikacji drużynowej mistrzostw Polski młodziczek w zapasach

Po swój trzeci tytuł mistrzyni Polski młodziczek sięgnęła Zuzanna Ptak (ZKS Slavia Ruda Śląska), która pozostaje niepokonana od 22 października 2021 roku! W Pelplinie rywalizowała w kategorii do 42kg, gdzie wygrała pięć walk i w finale pokonała Lenę Zbilską (LKS Suples Lniano).

Również trzeci medal wywalczyła Patrycja Bukowska (Industria LKS Znicz Chęciny) w kategorii do 50kg, jednak wciąż pozostaje bez złotego krążka. W Pelplinie wywalczyła po raz drugi brązowy medal (w ubiegłym roku została wicemistrzynią Polski), a tytuł mistrzyni Polski w tej wadze przypadł Zuzannie Podgórskiej (Zapaśniczy Klub Sportowy Gogolin).

Aż trzy zapaśniczki zakończyły turniej z dorobkiem kompletu wygranych walk przez położenie na łopatki. Tej sztuki dokonały pochodząca z Ukrainy 12-letnia Marharyta Koshevtsova (LKS Orzeł Namysłów, -33kg), jej rówieśniczka Tola Rudnik (ZKS Miastko, -36kg) oraz 14-letnia Mirosława Diachyna (LKS Feniks Pesta Stargard. -58kg). Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, iż Rudnik oraz jej rówieśniczka Maja Pawlikowska (LKS Feniks Pesta Stargard, mistrzyni Polski w kategorii do 39kg) niepokonane w tym roku!

Drugi tytuł mistrzyni Polski młodziczek zdobyła Karolina Loianich (LKS Orzeł Namysłów), wygrywając rywalizację do 62 kg oraz Ewelina Gwóźdż (MLUKS Karlino) w limicie wagowym do 46kg. W ubiegłym roku zapaśniczka z Namysłowa z powodzeniem rywalizowała w kategorii do 66 kg, a Gwóźdź w kategorii do 39kg.