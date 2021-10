Złote Gody Teresy i Józefa Szczepaników z Kamienia Krajeńskiego

Pan Józef urodził się w Pęperzynie, zaś Pani Teresa pochodzi z Małej Cerkwicy, gdzie pracowała w świetlicy wiejskiej. To właśnie tam jubilaci się poznali. Kiedy Pan Józef został powołany do wojska, nadal utrzymywali kontakt i co tydzień pisali do siebie listy. Pani Teresa i pan Józef na ślubnym kobiercu stanęli 23 października 1971 roku. Przysięgę małżeńską złożyli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kamieniu Krajeńskim i są już pół wieku razem.