Złożyłeś internetowo wniosek do WZON? Zajrzyj na maila, bo może Ci przepaść termin komisji

- Co do zasady, jeśli wniosek został złożony elektronicznie, to również tą drogą wysyłamy informację o terminie komisji. Niestety, wielu mieszkańców regionu nie zajrzało do maila, nie stawiło się na komisji i teraz muszą czekać na wyznaczenie nowego terminu. Tymczasem średni czas oczekiwania na komisję w regionie wynosi 4 miesiące - mówi Paweł Bednarski, przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy.

Do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) w Bydgoszczy złożono już niemal 11 500 wniosków o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia (jest to pierwszy etap w procedurze ubiegania się o świadczenie wspierające - dop. red.). Dziennie wpływa 80-100 wniosków. Ponad 3000 z nich złożono elektronicznie.

Coraz więcej komisji w regionie

Zapominają o podpisie czy orzeczeniu

Dlatego też pamiętajmy, by do wniosku załączać wszystkie wymagane dokumenty. Jeśli chodzi o orzeczenie o niepełnosprawności, to nie wysyłajmy kilku, tylko jedno. Ważne, by było to orzeczenie aktualne.

Co najmniej 87 punktów i wypłata w tym roku

Przypomnijmy, że świadczenie wspierające mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18. rok życia i dodatkowo uzyskały decyzję ustalającą odpowiedni poziom potrzeby wsparcia (od 70 do 100 pkt.), wydaną przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). W 2024 roku świadczenie wypłacane będzie tylko osobom z niepełnosprawnościami, u których potrzebę wsparcia określono na poziomie od 87 do 100 pkt. Natomiast osoby, które mają od 78 do 86 pkt. będą mogły wnioskować o świadczenie od 2025 roku, a osoby, które mają od 70 do 77 pkt. - od 2026 roku.

Dopiero po uzyskaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można składać do ZUS wniosek o wypłatę świadczenia. Należy to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną poprzez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Wniosek do ZUS może też zostać złożony przez pełnomocnika. Do wniosku nie trzeba załączać decyzji wydanej przez WZON, wystarczy wpisać numer decyzji.