Zmarł 23-latek ranny w wypadku pod Świeciem [zdjęcia]

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło o godz. 15.30 . Osobowy volkswagen, za którego kierownicą siedział właśnie 23-letni mężczyzna uderzył w przyczepę typu laweta, którą ciągnął za sobą volkswagen transporter .

W momencie dotarcia służb 23-latek był nieprzytomny, ale miał zachowany oddech i krążenie. Kiedy jednak strażacy wydostali go z pojazdu na zewnątrz, zaczął umierać. Podjęto reanimację. Po rannego przyleciał śmigłowiec LPR, który przetransportował go do szpitala, gdzie zmarł.

Kierowcy busa nic się nie stało.