Zmiana decyzji. Nie będzie w tym sezonie opłat parkingowych w Pieczyskach

Za pierwszą godzinę parkowania określona została stawka w wysokości 2 zł, za rozpoczętą drugą godzinę parkowania 2,40 zł, za rozpoczętą trzecią godzinę 2,80 zł. Za czwartą i każdą kolejną godzinę parkowania kierowcy mieli płacić 2 zł. Alternatywą było wykupienie całodobowego biletu parkingowego w kwocie 15 zł. Kto by nie płacił za parkowanie liczyć się musiał z karami od 35 do 50 zł.

Opłaty za parkowanie dopiero w 2024 r.

Słowa te wywołały konsternację. - Jeżeli większość byłaby przeciwko zmianie uchwały, to nie wiadomo jak, ale trzeba by jednak w tym sezonie opłaty pobierać – tłumaczył radnym Sławomir Marszelski. - Nie spodziewam się, aby doszło do tak drastycznej sytuacji – skwitował sytuację przewodniczący rady Bogusław Guziński. I rzeczywiście, za zmianą daty wprowadzenia strefy do Pieczysk, z 2023 na 2024 r. opowiedziało się 17 radnych, czyli zdecydowana większość.