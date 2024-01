Zmiana na stanowisku komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie

- Do tego czasu dojrzałem wiele lat. Moja decyzja o dzisiejszym pożegnaniu się ze służbą nie jest decyzją gwałtowną, a data, którą wskazywałem była określona kilkanaście lat temu. Nie jest to wynikiem emocji, ani tego, że ktoś nie chciał mnie w służbie. Bardzo dobrze, że osoba może wybrać sama kiedy może zmieniać swoje życie. Nie miałem żadnych przymusów w tym względzie. Jeżeli ktoś uważa, że to jest czas, kiedy niektórzy z różnych przyczyn odchodzą ze służby, ja z tej służby odchodzę, bo tak postanowiłem kilkanaście lat temu, że to będzie ta data. Trzeba innym zwalniać miejsce. Dziewiętnaście lat kierowania komendą, to blokowanie innym miejsca - wyjaśnił st. bryg. Grzegorz Rutkowski.