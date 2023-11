Zmiany w e-receptach. Takie są teraz terminy wykupienia leków

Zadzwoniła do nas Czytelniczka.

- Słyszałam, że zmieniły się zasady realizacji e-recept. Podobno lekarz już nie może na recepcie wystawić większej liczby opakowań leków. Mam już prawie osiemdziesiąt lat. Do tej pory przyzwyczaiłam się, że zawsze sobie robiłam zapasy lekarstw i szłam do lekarza dopiero wtedy, gdy mi się kończyły. Jak to jest teraz? - pyta pani Janina z Bydgoszczy.