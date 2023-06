Zmiany w kodeksie pracy. Możliwy elastyczny czas pracy dla rodziców dzieci do 8 roku życia

Elastyczna organizacja pracy - komu przysługuje?

Prawo do składania wniosków o elastyczną organizację pracy przysługuje pracownikom, którzy są odpowiedzialni za wychowywanie dzieci do momentu, gdy te osiągną 8 lat. Dlatego wniosek może zostać złożony zarówno przez rodziców, jak i przez opiekunów, którzy pełnią rolę wychowawczą dla dzieci w wieku do 8 lat.