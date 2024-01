Zmiany w nocnych dyżurach aptek. W powiecie sępoleńskim na aptekę całodobową i tak nie ma co liczyć

Od 1 stycznia 2024 roku weszły w życie przepisy, które wprowadzają płatne dyżury aptek. Koszty pracy apteki w porze nocnej i w święta pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia, ale w ograniczonym zakresie. Dotyczy to aptek znajdujących się na terenie miejscowości, będących siedzibami powiatów do 40 tysięcy mieszkańców. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci aptece za dwie godziny pracy w porze nocnej - mają to być dwie godziny w przedziale 19-23 i za cztery godziny pracy apteki w dzień wolny od pracy, najdłużej do godz. 18.00